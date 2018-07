Poste atingido por caminhão cai e interdita Bandeirantes

As duas faixas da direita da avenida dos Bandeirantes em direção à marginal do rio Pinheiros, 200 metros antes da avenida Miruna, em Moema, zona sul de São Paulo, seguem interditadas. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta de 3h30 da madrugada desta quarta, 3, um caminhão bateu em um poste da Eletropaulo. Com o impacto, o poste, que contém um transformador acabou caindo. O motorista fugiu com o veículo antes que os agentes da CET chegassem. Às 5h45, o trânsito já apresentava lentidão por aproximação.