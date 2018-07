Prazo para inscrições no Enem 2009 termina hoje Os estudantes têm até hoje para fazer a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio(Enem). As provas serão realizadas nos dias de 3 e 4 de outubro em 1.619 cidades. A partir deste ano, o exame é requisito para a entrada em 40 universidades federais e a disputa por uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni).