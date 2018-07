Prédio será escorado para resgate de material O Prédio das Coleções do Instituto Butantã está condenado. O galpão de mil metros quadrados, atingido pelo incêndio no sábado, será demolido após a retirada do material científico que ainda puder ser recuperado. O fogo destruiu quase todo o acervo de cobras e aracnídeos do instituto, que tinha mais de 500 mil exemplares desses animais conservados em álcool.