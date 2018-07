Presa quadrilha especializada em roubo de motos em SP Sete integrantes de uma quadrilha especializada em roubar motos foram detidos, no início da madrugada deste sábado, após renderem um motoboy e tentar fazer o mesmo com um policial militar à paisana na região de São Miguel, na zona leste da capital paulista. Armados com um revólver, três dos criminosos, ocupando duas motos, renderam o motoboy no trecho final da avenida São Miguel. A vítima foi obrigada a entregar uma Honda Fan aos bandidos. Neste momento, outra parte da quadrilha já havia escolhido mais uma vítima, um policial militar. Sem saber que perseguiam um PM à paisana, os bandidos passaram ao lado dos comparsas que haviam acabado de roubar o motoboy e todos então resolveram ir atrás da segunda vítima. A perseguição terminou na Rua Luiz Piccolo, uma travessa da Avenida Marechal Tito, na mesma região, onde o policial se atracou com um dos criminosos. Policiais militares da 02ª Companhia do 29º Batalhão, em patrulhamento pela região, ouviram os barulho das motos e localizaram o grupo que tentava levar a moto do policial. Foram detidos Luiz Kleber Cabral Eliana, de 22 anos, Rodrigo Alves, de 24, Rômulo dos Santos Rocha, 21, Renan da Silva França, de 20, e Winglider Willian Batista de Santana, de 21 anos, Rafael Silva Rito, de 19, e um adolescente, de 17 anos. Nenhuma arma foi encontrada. Outros dois membros da quadrilha fugiram numa moto. Segundo a polícia, Luiz Kleber, dono da uma Honda Titan verde, usou a própria moto para participar dos roubos e dias atrás havia comunicado à polícia o roubo dela, uma forma de despistar o trabalho de investigação caso testemunhas anotassem a placa do veículo. O quinteto foi encaminhado e indiciado no 22º Distrito Policial, de São Miguel.