Presidente da Coreia do Sul chora e pede desculpas por desastre com balsa Com lágrimas nos olhos, a presidente sul-coreana, Park Geun-hye, formalmente pediu desculpas nesta segunda-feira pelo desastre com a balsa que matou cerca de 300 pessoas em abril, a maior parte delas crianças, e disse que punirá a guarda costeira por ter fracassado no cumprimento de sua obrigação.