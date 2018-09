Preso acusado de liderar tráfico do Morro da Matriz, no Rio

A polícia militar prendeu na manhã desta terça-feira, 18, o traficante conhecido como Nem, considerado chefe do tráfico do Morro da Matriz, no Rio. A prisão aconteceu durante a operação no Morro São João, no bairro do Engenho Novo, zona norte do Rio. Além da prisão, os policiais encontraram, com apoio de cães farejadores, 12 pistolas e um fuzil da marca Rugger, uma submetralhadora Uzi, drogas, dinheiro em espécie e rádios portáteis no Centro Integrado de Escolas Públicas (Ciep) da região. Nem os próprios funcionários do CIEP sabiam que seu local de trabalho estava sendo utilizado para tal fim. A operação que começou às 9 horas está em andamento e não tem hora para terminar.