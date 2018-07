Preso bando com dinamite para explodir caixa eletrônico A Polícia Militar prendeu sete suspeitos de tentarem participar de explosões de caixas eletrônicos na cidade de Nazaré Paulista, região de Atibaia, no interior de São Paulo. O caso aconteceu por volta das 8h30 da manhã deste sábado, 6. Segundo os policiais, foram encontradas com a quadrilha duas bananas de dinamite que seriam utilizadas em ataques a agências bancárias.