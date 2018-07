Primavera polonesa

Prestes a se formar, o garoto de 18 anos vive com intensidade seus dias (talvez os últimos) na pequena cidade à beira-mar onde vive ensaiando com sua banda. Com a agitação das primeiras manifestações do movimento sindical livre Solidariedade - um prenúncio do colapso do comunismo -, Janek vê o show de sua banda punk na festa do colégio enfrentar a desconfiança dos militares.

Sem panfletagem, o filme combina as condições sociais da Polônia nos anos 80 e o mundo interior de Janek, um jovem idealista mas ainda pouco consciente da força política de suas aspirações. Carolina Arantes Pág. 48.