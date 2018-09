Primeira UPP da zona norte do Rio será aberta amanhã A primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da zona norte do Rio, localizada no Morro do Borel, na Tijuca, vai ser inaugurada nesta segunda-feira (7). O evento terá início por volta das 8h30, no campo de futebol da Chácara do Céu, e deverá beneficiar cerca de 20 mil pessoas nas favelas da região, segundo a Polícia Militar do Rio.