Primeiro-ministro britânico encontra FMI e Bird antes do G20 O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Gordon Brown, vai se encontrar com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e com o Banco Mundial nesta semana, em preparativos para a cúpula do G20 que vai discutir em abril a crise econômica global. O governo informou nesta segunda-feira que Brown terá reuniões com o diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, e com o presidente do Bird, Robert Zoellick, na quarta-feira. "Vamos discutir detalhes de nossas propostas para as questões que devem ser discutidas no G20", afirmou um porta-voz de Brown. Os países do G7, temendo uma onda de protecionismo como nos anos de 1930, prometeram em Roma no sábado fazer todo o possível para combater a recessão sem distorcer o livre comércio. A reunião do G20 em Londres tem como objetivo chegar a um acordo sobre ações coordenadas para reanimar a economia global, reformas do sistema financeiro e princípios para reformar instituições financeiras internacionais. (Por Adrian Croft)