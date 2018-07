Profissionais da Saúde do DF protestam em Brasília Profissionais da Saúde do Distrito Federal fizeram nesta quarta-feira, 30, manifestação em frente ao Museu da República, em Brasília, onde ocorreu a cerimônia de comemoração dos dez anos do Bolsa Família. Eram nutricionistas, farmacêuticos e outros trabalhadores que reclamaram da atuação do governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT), na área. Eles exigem reajuste salarial nos mesmos moldes do recebido pelos dentistas servidores públicos distritais.