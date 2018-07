Projeto tenta mudar favela instalada em bairro rico de Seul

SEUL - A capital da Coreia do Sul, Seul, tenta resolver um problema que afeta muitas cidades do mundo, a desigualdade social. Um dos exemplos é a favela de Guryong, instalada bem ao lado do bairro de Gangnam, um dos mais ricos da capital sul-coreana. A área sofre com problemas conhecidos: casas precárias, esgoto a céu aberto e instalações elétricas improvisadas.

Mas a maioria dos moradores está na favela há mais tempo do que os vizinhos ricos. Eles foram retirados de suas antigas casas em 1988, por causa das obras para os Jogos Olímpicos de Seul. Um novo projeto de habitação causou grandes problemas em Guryong. O projeto gerou dúvidas sobre quem ganha e quem perde com o fim da favela.

O governo municipal de Seul agora entrou no projeto para garantir que os moradores sejam incluídos em um projeto de US$ 1 bilhão. Assista ao vídeo a seguir.

