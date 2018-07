Protestos na Copa são 'oportunidade única', diz Pezão O governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (PMDB), defendeu nesta segunda-feira, dia 9, as manifestações que certamente ocorrerão na capital fluminense nestes dias que antecedem a Copa do Mundo. Segundo o chefe do executivo estadual, a presença de milhares de jornalistas do mundo inteiro "é uma oportunidade única" para quem reivindica melhores condições.