PSD disputa espaço em reforma ministerial O PSD do ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab está formalmente na disputa por mais espaço na Esplanada dos Ministérios. Kassab, que se deslocou nesta terça-feira, 14, da capital paulista para Brasília, conversou com a presidente Dilma Rousseff reivindicando a cota de participação no governo. "Para o PSD, que foi o primeiro a manifestar apoio formal à reeleição da presidente, (um ministério) seria o esperado", afirmou o deputado Guilherme Campos (PSD-SP), aliado próximo do ex-prefeito de São Paulo.