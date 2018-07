Quadrilha que roubava prédios de luxo é presa em SP A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu hoje uma quadrilha especializada em furtos a prédios de luxo. O grupo é acusado de ter furtado dois prédios em Florianópolis. As prisões ocorreram em Jundiaí, no interior do Estado de São Paulo, e Montes Claros, em Minas Gerais. De acordo com a polícia, a quadrilha é formada por Raul Pacheco Arruda Júnior, de 34 anos, Gardene Jardim Caíres, de 39, José Valdo Sander Pereira, de 42, Wilma Jardim Caíres, de 34, e Letícia Jardim Araújo, de 18.