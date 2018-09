Quadro clínico de Chico Anysio é estável

Segundo o hospital, o paciente encontra-se consciente, respira espontaneamente e faz uso de um suporte mecânico somente por algumas horas, como forma de exercício. Chico Anysio está numa Unidade Intermediária (UI), com quarto privativo, onde os pacientes ficam após a saída do CTI. O paciente ainda realiza terapia com fonoaudióloga para reabilitar a glote, e mantém o uso de antibióticos.

O comediante chegou ao hospital no dia 2 de dezembro do ano passado, com um quadro de falta de ar. Após avaliação inicial, foi detectada obstrução da artéria coronariana, e o doente foi submetido à angioplastia, procedimento que desobstrui as artérias. Durante o período pós-operatório, Chico apresentou novo quadro de falta de ar, tendo sido diagnosticado um tamponamento cardíaco, que acontece quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração.