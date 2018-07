Qualicorp precifica oferta secundária de ações em 12 de abril

A empresa já havia revelado no final de fevereiro que alguns acionistas planejavam uma oferta pública para vender ações que detinham da companhia.

Depois disso, no começo de março, a Qualicorp anunciou que o BHCS Fundo de Investimento em Participações e o L2 Participações Fundo de Investimento em Participações planejam vender inicialmente 48,5 milhões de ações ordinárias da empresa e, se houver demanda, mais 7,3 milhões e 9,71 milhões de papéis de lotes suplementar e adicional, respectivamente.

O fundo BHCS é gerido pelo grupo norte-americano de private equity Carlyle, que em 2 de março anunciou a compra de 85 por cento da rede de lojas brasileira de brinquedos Ri Happy.

O período de reserva de ações no âmbito da oferta secundária de ações da Qualicorp vai de 4 a 11 de abril, de acordo com o prospecto.

Se todos os lotes de ações forem integralmente colocados, a participação do Carlyle na Qualicorp cairá dos atuais 39,49 por cento para 23,69 por cento, enquanto a do fundo L2 diminuirá de 27,85 para 18,46 por cento.

Considerando o preço da ação da Qualicorp no fechamento de sexta-feira, dia 9, a oferta teria giro financeiro de 710,7 milhões a 959,4 milhões de reais.

O coordenador-líder da operação é o Credit Suisse. Também participam o Bank of America Merrill Lynch, o Goldman Sachs e o Bradesco BBI.

As ações da Qualicorp cediam 0,55 por cento às 11h19, cotadas a 14,56 reais e com apenas 86 mil reais de volume financeiro. Os papéis não integram o Ibovespa, que cedia 0,68 por cento no mesmo horário.