Quatro continuam internados após vendaval em Santos

A manhã estava ensolarada e o trânsito foi interditado entre os canais 4 e cinco, para que as pessoas pudessem caminhar com seus cães e participar de serviços oferecidos pelos promotores, como corte de unhas e limpeza de ouvido por parte dos patrocinadores e de uma faculdade de veterinária. Exatamente às 13h01, um vento forte atingiu a região, carregando brinquedos infantis, barracas e quiosques. A criança que está internada na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa foi atingida por um dos brinquedos instalados em frente à praia. O avô ainda tentou ajudar o neto a se desprender do brinquedo e teve os dentes quebrados. Ele passou por exames, mas não corre risco de morte.

Algumas motocicletas estacionadas nas calçadas da praia foram arrastadas pelo vento, enquanto um árvore gigantesca caiu sobre um carro no bairro Aparecida. A ocorrência mobilizou os bombeiros e várias viaturas do Serviço Móvel de Atendimento de Emergência (SAMU) chegaram ao local, encaminhando os feridos ao prontos-socorros mais próximos.