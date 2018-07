Rapaz é assaltado e colocado em porta-malas em SP

A vítima, que trabalha com acessórios para automóveis e não quis se identificar, contou que parou em um semáforo a uma quadra de sua residência, por volta das 22h, quando foi abordado por dois criminosos armados. Outros dois esperavam dentro do Celta. "Eles me colocaram no banco de trás do meu carro e cobriram minha cabeça com um casaco. Depois de rodarem por uns dez minutos, me passaram para o porta-malas do carro deles", relatou. Dois criminosos fugiram no Audi A-3 e os outros seguiram no Celta.

Uma testemunha viu o assalto e avisou a PM. Em patrulhamento pela Rua Inajar de Souza, no início desta madrugada, policiais da Força Tática do 18º Batalhão avistaram o automóvel roubado e deram sinal de parada. "Os ocupantes do veículo aceleraram e tentaram fugir. Iniciamos perseguição e, na Marginal Tietê, próximo à Ponte da Freguesia do Ó, no sentido Ayrton Senna, os suspeitos desistiram da fuga e pararam o carro", contou o sargento da PM Joarez Damarchi. A vítima foi libertada, aproximadamente à 1h, na Rua Coronel Euclides Machado.

No veículo estavam um adolescente de 16 anos e o homem que, sem documentos, se identificou como Victor Hugo Souza Dênis, de 25 anos. Ambos possuíam passagem na polícia por roubo. A tela de DVD do Audi A-3, o aparelho de som e as rodas já haviam sido retirados do veículo. Os outros dois assaltantes fugiram, levando um notebook, um iPad e cerca de R$ 3 mil do rapaz. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial (DP), da Lapa.