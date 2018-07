Recém-nascida morre na Inglaterra depois de contrair herpes da mãe

Uma menina de 11 dias de idade morreu depois de ter contraído herpes da mãe, segundo concluiu um inquérito em Lancashire, na Inglaterra. Jennifer Schofield teve falência dos órgãos vitais depois de contrair o vírus, em 2006, provavelmente por um beijo da mãe ou durante a amamentação. A mãe da menina, Ruth, de 35 anos, pediu ao governo que faça mais para informar as grávidas sobre os riscos. O juiz investigador do caso, James Adeley, determinou que ninguém foi responsável por não ter identificado o vírus na bebê. A infecção pelo vírus da herpes simplex (VHS), neste caso, foi do tipo que se transmite através de uma ferida na boca. Segundo o juiz, a mãe provavelmente contraiu o VSH nas últimas semanas da gravidez depois de apresentar sintomas semelhantes aos de gripe dias antes de dar à luz. A bebê começou a se sentir mal e morreu no Lancaster Royal Infirmary em dezembro de 2006. Desde perder a filha, Ruth Schofield começou uma campanha para chamar a atenção para a doença, que, segundo estimativas, causa a morte de seis bebês a cada ano no Reino Unido. Schofield já escreveu para o primeiro-ministro, pedindo que clínicas e hospitais passem a disponibilizar mais informações sobre a doença. "Eu fiquei totalmente devastada e com o coração partido com a morte de Jennifer. A dor não diminuiu", disse ela. "É preciso ser feito mais, já que isso pode acontecer com qualquer um sem que eles saibam." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.