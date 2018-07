Recessão nos EUA mantêm investidores na defensiva e Ibovespa cai Confrontados com novas evidências de aprofundamento da recessão nos Estados Unidos, os mercados de ações tiveram outro dia de perdas, movimento seguido pela Bovespa, que zerou os ganhos do mês. Influenciado pelo efeito da queda das commodities sobre algumas das ações mais importantes do mercado doméstico, o Ibovespa caiu 0,43 por cento, aos 39.674 pontos. Com reforço do exercício dos contratos de índice futuro, o giro financeiro somou 5,1 bilhões de reais. Depois da derrocada das bolsas na véspera, que derrubou os principais índices de Wall Street para perto dos menores níveis em 14 anos, os investidores apoiaram-se no anúncio de um novo pacote anticrise nos EUA, este para o setor imobiliário, um motivo para ir em busca de pechinchas. O plano de 275 bilhões de dólares do presidente Barack Obama visa a ajudar até 9 milhões de famílias a salvarem seus planos de hipoteca. Mas esse fio de esperança logo se esvaiu após a divulgação de que a produção industrial e a construção de moradias nos EUA caíram mais do que o esperado em janeiro, reforçando a leitura de que a recessão no país está se aprofundando. "Mesmo com todos esses pacotes do governo, está ficando claro para os investidores que não há solução de curto prazo para os Estados Unidos", disse Hamilton Moreira, analista senior do BB Investimentos. Os principais índices de Wall Street fecharam perto da estabilidade, depois de oscilarem o dia inteiro sem definir uma tendência firme. Já o Ibovespa, mesmo enxugando boa parte das perdas já nos últimos minutos do pregão, não conseguiu amortecer totalmente a pressão também exercida pela queda do petróleo sobre Petrobras, que caiu 1,93 por cento, para 25,89 reais. Os bancos, também refletindo o mau humor global com o setor, acrescentaram peso ao índice. Banco do Brasil, que divulga seus resultados do quarto trimestre nesta quinta-feira, foi o pior do segmento, com queda de 1 por cento, a 13,51 reais. "Há uma cautela maior do investidor com a Bovespa, porque o mercado doméstico está com alta acumulada no ano, ao contrário de Wall Street, que tem perda", acrescentou Moreira. Vale evitou uma perda maior do índice ao subir 1,9 por cento, para 29,61 reais, um dia antes de a mineradora divulgar seus resultados do quarto trimestre.