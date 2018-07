Região de Ribeirão Preto lidera alta de homicídios em SP A região de Ribeirão Preto foi a que mais registrou aumento de homicídios no Estado de São Paulo neste ano. Entre janeiro e julho, foram 158 assassinatos nas 93 cidades do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 3 (Deinter 3), contra 116 no mesmo período do ano passado - alta de 36,2%. Enquanto isso, na média paulista o crescimento foi de 6%.