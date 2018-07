Registro de BO é suspenso pela manhã em SP

A suspensão do sistema afetou todas as delegacias de polícia e unidades especializadas do Estado. Os cidadãos que precisaram do serviço tiveram duas alternativas para registrar ocorrências: acessar o site www.ssp.sp.gov.br ou se dirigir para uma das unidades da Polícia Militar que oferecem este serviço.

A Prodesp afirmou que o dia e o tempo de parada do sistema de Registro Digital de Ocorrências (RDO) foram definidos pela Polícia Civil, "de forma a causar o menor impacto possível nas atividades."