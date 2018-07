Relatos de execuções no Rio são desde 1960 Os relatos de execuções na Baixada Fluminense começaram na década de 1960, já com a ideia de "justiçamento" que até hoje predomina em cidades como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo. As mortes motivadas por vingança, acerto de contas ou "corretivos" se transformaram em caça a assaltantes da região, com a formação de grupos de extermínio e matadores contratados por comerciantes e empresários para garantir segurança nas áreas, nos anos 1970.