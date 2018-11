Remoção de famílias no Rio pode ocorrer sem laudo As remoções em favelas anunciadas pela prefeitura do Rio poderão ocorrer até mesmo sem a apresentação de laudos técnicos sobre as áreas de risco, regra prevista na Lei Orgânica do Município, defendeu hoje o presidente do Tribunal de Justiça (TJ) do Estado, Luiz Zveiter. Em entrevista durante visita do prefeito Eduardo Paes (PMDB) ao Fórum, Zveiter disse que é preciso "acabar com a visão distorcida de que o melhor é que a pessoa viva pendurada num morro com a possibilidade de perder a vida porque está próximo do trabalho".