Resgate encontra destroços de avião que caiu em Papua Nova Guiné

O avião, um modelo Twin Otter da Airlines PNG, levava 11 passageiros e dois tripulantes. A aeronave desapareceu na terça-feira, quando sobrevoava uma região montanhosa de floresta densa, vindo da capital Port Moresby com destino ao ponto turístico de Kokoda.

"Eles localizaram os destroços. Não tenho nenhum detalhe específico neste momento, mas acabei de ser informado de que foi localizado", disse o chefe da Autoridade de Aviação Civil de Papua-Nova Guiné, Joseph Kintau, à rádio estatal australiana.

Dois helicópteros participam das buscas ao avião, que transportava nove australianos, um japonês e três papuas, sobre a região montanhosa de Owen Stanley. As operações de resgate foram iniciadas na quarta-feira, após a melhora das más condições do tempo, informou o ministro das Relações Exteriores da Austrália, Stephen Smith.

As equipes de resgate apuram as informações de moradores que dizem ter visto o avião cair em uma área perto do monte Bellamy.