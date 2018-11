Rio anuncia tropa permanente em mais duas favelas

A construção de um plano inclinado, ligando os dois morros vizinhos ao asfalto, também está em estudo, como parte das obras nas favelas que o governo estadual pretende incluir no Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). O projeto, estimado em R$ 63 milhões, prevê reforma de creches, calçamento de ruas, construção de uma piscina e o saneamento, que é a principal reivindicação dos moradores.

A duas favelas estão ocupadas pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) desde o dia 15 de maio, quando o governo anunciou a instalação da quarta UPP nas comunidades. O Morro Santa Marta, em Botafogo (zona sul), a Favela do Batan e a Cidade de Deus, na zona oeste, foram as primeiras ocupadas. Hoje, o secretário defendeu novamente os investimentos sociais nestas comunidades. "Somente com serviços públicos e privados na comunidade é que teremos a garantia de um ambiente de Paz. Não é só uma questão de polícia", declarou.

A UPP fica no alto do Morro da Babilônia, um dos mais famosos do Rio e cenário de vários filmes, como a película nacional "Tropa de Elite", de José Padilha. A unidade possui vista panorâmica para as duas favelas e para as praias do Leme e Copacabana. O prédio de três andares conta com refeitórios, banheiros, alojamentos e salas para o sargento e para o comandante.