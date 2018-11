Rio pede para população procurar lugar seguro

A prefeitura pede também que os moradores das áreas de risco nas encostas se dirijam imediatamente para locais seguros, evitando vias urbanas que atravessam as montanhas da cidade.

As obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no túnel Zuzu Angel foram canceladas ontem. Muitos motoristas ficaram retidos no trânsito local por causa das chuvas. Por conta do incidente, a CET-Rio cancelou a interdição que seria feita hoje, a partir da meia-noite, em ambos os sentidos do túnel.