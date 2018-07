Rio remove 300 toneladas de lama e lixo após chuvas A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) removeu 300 toneladas de lama e lixo após as chuvas que causaram sérios danos na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A companhia atuou com 310 homens para reforço das operações na área da Praça da Bandeira e Grande Tijuca, atingidas pelas chuvas entre a noite de segunda-feira e a madrugada de ontem.