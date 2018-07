Rio tem outra manhã de problema no sistema de trens

De acordo com a SuperVia, concessionária que opera os trens suburbanos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o maquinista "fez os procedimentos para restabelecer o trem e nesse tempo alguns passageiros desembarcaram de forma irregular na via mesmo após serem avisados por meio do sistema de áudio da composição". Ainda segundo a concessionária, o trem seguiu viagem às 8h50, mas ainda há atrasos nos trens que circulam pelos ramais Japeri, Deodoro e Santa Cruz.

Antes, por volta das 6h, um caminhão havia se chocado com um trem nas proximidades da estação Parada Angélica, no ramal Vila Inhomirim (Baixada Fluminense). Segundo a SuperVia, o caminhão teria desrespeitado a sinalização ao atravessar a passagem de nível para cruzar a linha férrea, e acabou batendo na composição. Não houve vítimas, informou a concessionária. A circulação no ramal Vila Inhomirim permanece suspensa.

Fogo no trem

Por volta das 8h de ontem, um trem que seguia de Santa Cruz (zona oeste do Rio) para a Central do Brasil apresentou problema na estação Engenho de Dentro. A composição parou com três vagões fora da plataforma. Passageiros precisaram descer e andar pelos trilhos de volta à plataforma. Por conta do episódio, 35 estações dos ramais Deodoro e Santa Cruz foram fechadas.

Pouco mais de uma hora depois, e sem qualquer informação sobre o motivo do atraso, passageiros atearam fogo a um trem que estava parado na estação Quintino (duas estações antes de Engenho de Dentro), aguardando a liberação da via férrea para seguir viagem.

As estações dos ramais Santa Cruz e Deodoro foram reabertas por volta das 10h, mas os trens circularam com intervalos irregulares até o fim da manhã.

A estação Quintino só reabriu por volta das 14h. O sistema de trens da Região Metropolitana do Rio foi privatizado em 1998. Atualmente 570 mil passageiros circulam diariamente pelos trens, segundo a SuperVia.