RJ: polícia apreende banner com foto de traficante morto Cinco banners de cerca de dois metros de altura com a foto de um traficante morto, armado com um fuzil, foram apreendidos na noite deste sábado (22), na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Quatro homens foram detidos e responderão em liberdade por apologia ao tráfico de drogas.