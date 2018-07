Rodízio municipal estará suspenso no feriado em SP

Já o metrô funcionará no horário normal no feriado, a partir das 4h40. A assessoria de comunicação do metrô informou ainda que na quarta-feira, por causa do retorno do feriado, as Linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena), 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda) e 4-Amarela (Luz-Butantã) serão abertas às 4 horas. Já a Linha 5-Lilás (Capão Redondo-Largo 13) será aberta apenas a partir das 4h40.

Bancos

As agências bancárias também estarão fechadas nesta terça-feira em função do feriado. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as contas com vencimento no dia 9 poderão ser pagas sem acréscimos no dia 10. Segundo a Febraban, a população pode utilizar ainda os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos, internet banking e correspondentes - casas lotéricas, agências dos Correios e redes de supermercado.

Shoppings

A maioria dos shoppings funcionará normalmente no feriado. De acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), o horário de funcionamento das lojas será das 14h às 20h e das praças de alimentação das 11h às 23h. A associação ressalta que esses horários não são uma regra, mas que a maioria dos associados seguem essas diretrizes.

Mercados e sacolões

Os mercados municipais adotarão horários especiais nesta terça-feira. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o mercado Kinjo Yamato, abrirá das 3 às 13h; Paulistano (Central), das 6 às 18h; Central Leste e Vila Formosa, das 7 às 13h; Pirituba, das 7 às 14h; Ipiranga, Sapopemba, Tucuruvi, Penha e Teotônio Vilela, das 8 às 13h; Guaianases, das 8h30 às 13h. Não abrirão os mercados da Lapa, Pinheiros, Santo Amaro e São Miguel.

No caso dos sacolões valerão os seguintes horários no feriado: Jaguaré, das 6h30 às 13h; Brigadeiro, Butantã, Jaraguá e João Moura, das 7 às 13h; Bela Vista, City Jaraguá e Rio Pequeno, das 7 às 14h; Avanhandava e Piraporinha, das 7 às 14h30; Estrada do Sabão e Freguesia do Ó, das 7 às 15h; Lapa, das 8 às 13h; e Cidade Tiradentes, das 8 às 15h; COHAB Adventista, Santo Amaro e São Miguel não atenderão. As feiras livres funcionarão normalmente nos horários habituais.

Serviços públicos

Na terça-feira, o expediente das repartições públicas será suspenso, assim como nas subprefeituras. Já os parques municipais, estarão abertos nos horários normais. Os postos de atendimento do Procon-SP não funcionam. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Especialidades e Ambulatórios de Especialidades fecham no feriado de terça-feira. Já as 120 AMAs que operam em horário regulamentar abrem das 7h às 19h. As AMAs 24h operam normalmente.