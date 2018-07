Rodovias estão liberadas nas regiões de Campinas

convocado pelas centrais sindicais: Anhanguera, em Jundiaí e em Cajamar, Santos Dumont, em Campinas, e Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba. Todas já foram liberadas.

No Campo Belo, o protesto pedia melhorias no bairro e o fim das desapropriações. Por volta das 10h30, quando os cerca de 500 manifestantes começaram a se dispersar, um pequeno grupo começou a atirar pneu queimados e rojões contra a Polícia Militar. A Tropa de Choque havia montado um cordão de isolamento para impedir que os manifestantes fechassem a rodovia Santos Dumont (SP-75) ou a entrada de Viracopos. Os policiais reagiram com bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio. Por volta das 11h a pista foi liberada.

Próximo dali, na Santos Dumont, os trabalhadores da Mercedes Benz, que não entraram para o serviço, fizeram um protesto às margens da rodovia, mas não chegaram a impedir o tráfego de veículo. A movimentação, porém, provocou congestionamento.

Anhanguera

Na rodovia Anhanguera, manifestantes fecharam a pista sentido interior na altura do km 30, em Cajamar. A concessionária AutoBAn fez um desvio no km 24, evitando maiores problemas de congestionamento.

Em Jundiaí, manifestantes fecharam a pista que dá acesso ao distrito industrial, no sentido capital, na altura do km 62. Não há paralisação do trânsito por causa do protesto do Dia Nacional de Luta. Na rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Piracicaba e São Pedro, os manifestantes que impediram os ônibus do transporte coletivo da cidade circular até o meio-dia, fecharam as duas pistas. Nesse horário, as duas pistas da rodovia também foram liberadas.