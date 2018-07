Roger Abdelmassih é transferido para o presídio de Tremembé

O médico Roger Abdelmassih vai ficar preso na Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. A transferência foi feita na manhã desta terça-feira, 25, segundo confirmou a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Abdelmassih é acusado de estuprar 56 mulheres e pelo menos mais 4 teriam apresentado denúncia contra o médico, um dos maiores especialistas em reprodução assistida do País. Veja também: Conselho suspende registro de Abdelmassih Interdições devem ser secretas, defende médico Clínica em São Paulo continuará funcionando Abdelmassih estava detido no 40º Distrito Policial (DP), na Vila Santa Maria, na zona norte de São Paulo, desde o último dia 17. Na noite de segunda, ministra Ellen Gracie, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou a liminar no habeas corpus impetrado no sábado, 22, pela defesa, após a Justiça paulista e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) terem negado habeas corpus ao médico.