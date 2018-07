Romênia conquista menções no Guinness por pratos culinários

Os romenos entraram neste domingo (28) com dois novos recordes no Guinness, um pela lingüiça mais longa e a maior torta do mundo, informou a imprensa local. Após bater, no sábado, o recorde da lingüiça defumada mais longa do mundo, com 392 metros, hoje a capital romena ganhou um novo título ao preparar a maior torta de creme e frutas, com um peso de 281 quilogramas. Os ingredientes incluem 100 quilos de creme, mil ovos e 40 quilogramas de açúcar. Os representantes do Guinness World Records reconheceram as duas marcas e entregaram os certificados ao prefeito de Bucareste, Sorin Oprescu. Há uma semana, Bucareste entrou no livro dos recordes por realizar a maior concentração de Papais Noéis do mundo, ao reunir 3.939 deles no centro da cidade e distribuir presentes entre a população