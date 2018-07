RS enfrenta primeiras nevadas do ano Em pelo menos quatro municípios do Rio Grande do Sul houve queda de neve na madrugada desta segunda-feira, 22. O fenômeno, que ocorre pela primeira vez neste ano, é provocado pela presença de uma massa de ar polar e de uma área de umidade na metade norte do Estado. Também ocorreram fortes geadas na metade sul, região onde não há nebulosidade.