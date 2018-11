Rússia produz primeiro carro esportivo de luxo

Uma montadora russa lançou o primeiro carro esportivo de luxo produzido no país, voltado principalmente para seu mercado interno.

O multicolorido Marussia, nos modelos B1 e B2, está gerando filas na loja no centro de Moscou onde está sendo vendido, apesar do preço salgado US$ 132 mil, ou cerca de R$ 220 mil.

Para deixar o carro mais veloz, um diferencial no mercado de esportivos de luxo, a montadora Marussia Motors abriu mão das maçanetas e até dos espelhos laterais em um dos modelos.

O carro também é equipado com um computador de bordo e câmeras de vídeo, que transmitem imagens ao vivo do lado de fora do carro para telas LCD dentro dele.