Saem datas de provas de universidades paulistas

As universidades públicas de São Paulo divulgaram os calendários de seus vestibulares para ingresso em 2009. As datas, como ocorre tradicionalmente, foram definidas em conjunto para que o candidato possa participar de todos eles. A Fuvest, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP), começa vender o manual do candidato no dia 4 de agosto, quando também passa a receber o pagamento pela taxa de inscrição. A entrega da ficha será feita nos dias 7 e 14 de setembro e as provas da primeira fase serão no dia 23 de novembro. A segunda etapa vai de 4 a 8 de janeiro de 2009. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) abre suas inscrições em 14 de agosto somente pelo site www.comvest.unicamp.br. Elas vão até o dia 7 de outubro. A prova da Unicamp da primeira fase será em 16 de novembro. Já a Universidade Estadual Paulista (Unesp) começa a receber inscrições no dia 22 de setembro, mesma data da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). As duas encerram o período de recebimento de novos candidatos também no dia 10 de outubro. As provas da Unifesp serão em 17, 18 e 19 de dezembro e as da Unesp, nos dias 14, 15 e 16 de dezembro. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) terá 70% a mais de vagas neste ano por causa da adesão a um programa de expansão do Ministério da Educação (MEC). As inscrições abrem em 22 de setembro e as provas serão em 10, 11 e 12 de dezembro. O Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) recebe inscrições a partir do dia 1º de agosto. As matrículas de todas as universidades públicas serão no dia 10 de fevereiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.