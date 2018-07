SAIBA MAIS-Incêndios em casas noturnas na história recente

Entre os incêndios com maior número de mortos em casas noturnas está o de Cocoanut Grove em Boston, nos EUA, em 28 de novembro de 1942, quando 492 pessoas morreram.

No Brasil, um dos piores incêndios em eventos de entretenimentos foi em um circo na cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em 1961, no qual mais de 500 pessoas morreram.

A seguir alguns dos incêndios com maior número de mortos em locais de entretenimento:

29/março/2000 - Cinema pornô ilegal Paradise, em Jiaozuo na província de Henan, na China. 74 mortos

25/dezembro/2000 - Shopping center em Luoyang, China; fogo atinge pedreiros e festa de Natal em uma discoteca. 309 mortos

01/dezembro/2002 - Boate La Coajira, Caracas, Venezuela. 50 mortos

20/fevereiro/2003 - Boate Station, em West Warwick, Rhode Island, EUA; fogos de artifício durante show de heavy metal. 100 mortos

30/dezembro/2004 - Boate Republica Cromagnon, em Buenos Aires, Argentina; sinalizador de festa de ano novo atinge telhado. 192 mortos

01/janeiro/2009 - Boate Santika, Bangkok, Tailândia; Festa de ano novo. 61 mortos

05/dezembro/2009 - Boate Lame Horse, Perm, Russia; fogos de artifício dentro do local se espalham por teto inflamável. Pelo menos 155 mortos

27/janeiro/2013 - Boate Kiss, Santa Maria, Brasil. Pelo menos 233 mortos

(Reportagem de David Cutler, Unidade de Referências Editorias de Londres)