Santa Catarina sofre mais oito ataques criminosos

O primeiro caso da última noite aconteceu em Chapecó, no Oeste do Estado. Três homens invadiram um ônibus com passageiros e obrigaram todos a descer. Depois atearam fogo no veículo, que ficou completamente destruído. Os suspeitos não foram encontrados. No Meio-oeste, em Joaçaba, dois suspeitos tentaram, sem sucesso, incendiar um ônibus.

Em Camboriú, quatro homens atearam fogo num caminhão guincho que estava estacionado próximo a um quartel de bombeiros. O veículo foi completamente destruído. Segundo a polícia, o caminhão pertencia a uma empresa que não prestava serviços à prefeitura.

Em São José, a casa de um policial militar foi atacada com um coquetel molotov. Porém, o artefato explosivo não propagou fogo. Ninguém ficou ferido. Em Gaspar, no Vale do Itajaí, a casa de um PM foi alvo de disparos.

No início da madrugada desta sexta-feira, na região continental de Florianópolis, três homens atiraram nove vezes contra a casa de outro policial. Os tiros quebraram vidraças, mas não atingiram ninguém. A PM fez buscas, mas não conseguiu prender os suspeitos.

Na região Norte, houve dois ataques. Uma delegacia em Joinville foi atingida por tiros e um ônibus de turismo foi parcialmente incendiado em Rio Negrinho - os bombeiros conseguiram apagar as chamas a tempo.