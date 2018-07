Santos-SP amplia horário em pontos turísticos Com expectativa de receber cerca de três milhões de turistas na temporada de verão, a Secretaria de Turismo de Santos ampliou o funcionamento dos principais equipamentos turísticos da cidade. A partir de amanhã, o aquário e o orquidário estarão abertos também as segundas-feiras. O primeiro funciona de segunda a sexta, das 9 horas às 19 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 horas às 20 horas. Já o Orquidário fica aberto das 9 horas às 19 horas todos os dias. A linha de ônibus turístico "Conheça Santos", que normalmente circula somente aos sábados, domingos e feriados, entre 9 horas e 17 horas, passa a circular até as 18 horas, com saídas de hora em hora. Além disso, os passeios também serão possíveis de terça a sexta, com saídas às 10h30, às 14 horas e às 16h30. O passeio panorâmico (sem descer nos pontos turísticos) dura uma hora e meia. Outra novidade é o funcionamento do ônibus "Double Decker" todos os finais de semana e feriados, a partir de sábado, 20, até 1º de março. Durante o resto do ano, ele só circula nos finais de semana prolongados (feriados). O trajeto do ônibus é na orla, entre o aquário e o orquidário, partindo às 15 horas, 17 horas e 19 horas do aquário.