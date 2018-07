São Paulo pode ter pancadas de chuva durante a tarde A manhã deste sábado, 8, começou com termômetros na casa dos 18ºC. Por volta das 9h, porém, o sol já brilhava forte e as temperaturas chegaram aos 24ºC, com umidade relativa do ar próxima dos 30%, índice considerado baixo. Com a entrada da brisa marítima, porém, algumas nuvens carregadas se formam e devem provocar rápidas pancadas de chuva entre o fim da tarde e a noite. A máxima neste sábado pode chegar aos 33ºC.