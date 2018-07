Seca deixa 158 cidades em situação de emergência na BA

Segundo a Defesa Civil da Bahia, a homologação de situação de emergência dos 158 municípios foi divulgada nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado. Diversas ações emergenciais no combate e prevenção de desastres naturais em todas as regiões do Estado estão sendo desenvolvidas, entre elas a construção de 27 mil cisternas de consumo, além de tecnologias de acesso a água para produção.

Em 2011, segundo a Cordec, várias localidades receberam ajuda de carros-pipa que abasteceram as regiões temporariamente. Quase 50 municípios e mais de 170 mil pessoas foram beneficiadas com abastecimento de água através de carros-pipa. Mais de R$ 1,2 milhão foram repassados para os municípios que firmaram convênios por conta dos problemas causados pela seca.

Piauí

O Estado do Piauí também registra estragos por conta da estiagem. Segundo o governo estadual, 53 cidades, a maior parte localizada na região centro-sul, estão em estado de emergência por causa da seca. A irregularidade nas chuvas provocaram grandes perdas na produção agrícola, provocando também a redução das reservas de água e o baixo nível dos reservatórios em diversas cidades.