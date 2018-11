Seis pessoas são presas por furto de malas em Cumbica

Durante a operação, foi apreendida grande quantidade de mercadorias, que podem ser objeto do furto, e malas nas casas dos detidos. De acordo com o delegado, a quadrilha era dividida em dois grupos. Um deles escolhia aleatoriamente as malas dos voos que chegavam do exterior, principalmente dos Estados Unidos, que fariam conexão para outro estado, e desviavam para o desembarque doméstico, onde o outro grupo aguardava para retirar as bagagens. Ao menos três vítimas já foram identificadas, segundo o delegado, que espera outras identificações.