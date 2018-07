Sem-terra chegam a SP após cinco dias de marcha Os sem-terra que integram a Marcha Estadual de Campinas a São Paulo, iniciada na quinta-feira em Campinas, entraram no quilômetro 15 da pista sul da Rodovia Anhanguera no início da manhã de hoje e devem chegar ao estádio do Pacaembu, em São Paulo, por volta de 11 horas, segundo informou a coordenação do protesto. A manifestação organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e Via Campesina tem o objetivo de chamar a atenção das autoridades para a reforma agrária e protesta também contra a exploração da classe trabalhadora, o aumento do desemprego como efeito da crise econômica mundial e a criminalização da luta social.