Sem-terra morre em conflito com Brigada Militar no RS O sem-terra Elton Brum da Silva, de 44 anos, dois filhos, morreu durante conflito entre integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e soldados da Brigada Militar (a polícia militar gaúcha) hoje, em São Gabriel, no sudoeste do Rio Grande do Sul. Ele foi atingido nas costas por um tiro de espingarda calibre 12, de uso das forças de segurança. Outros nove sem-terra e seis policiais militares ficaram feridos.