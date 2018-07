Senadores elegem petista Lindbergh Farias para presidir a CAE

Escolhido por unanimidade, Lindbergh comandará uma das mais importantes comissões do Senado por dois anos. Os integrantes da CAE elegeram, também por unanimidade, o senador Sérgio Souza (PMDB-PR) para a vice-presidência da comissão.

Em discurso logo após sua eleição, Lindbergh colocou como temas prioritários a questão federativa e novas regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados, além dos temas tributários e da unificação do ICMS, imposto cobrado pela circulação de mercadorias.

"Uma das prioridades da CAE será as matérias que tratam do federalismo", afirmou o senador petista, que pretende votar projetos referentes ao FPE e ao ICMS até o fim de março.

Lindbergh afirmou ainda que respeitará o tamanho das bancadas para distribuir proporcionalmente a relatoria dos projetos.

Além da análise de temas econômicos, a CAE é a comissão responsável pela sabatina de indicados a cargos de diretoria e presidência do Banco Central, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e de integrantes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), por exemplo.

Uma vez aprovados na CAE, os nomes do indicados são encaminhados a votação no plenário do Senado.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)