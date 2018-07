Servidores da saúde de PE decidem voltar ao trabalho Parados desde o dia 10 de junho, os servidores estaduais da saúde de Pernambuco retornam ao trabalho hoje. A decisão foi tomada em assembleia realizada ontem no auditório do Hospital da Restauração, no Recife. Porém, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Seguridade Social do Estado (Sindsaúde-PE), os profissionais seguem em estado de greve, o que significa que uma nova paralisação pode ser feita a qualquer momento. Ainda hoje, representantes da categoria se reúnem com a Secretaria de Administração para nova negociação.