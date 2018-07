Servidores fazem manifestação em Sorocaba

Um carro de som do Sindicato dos Metalúrgicos apoiou o protesto, que não chegou a interromper o expediente no Paço Municipal. Depois de entregar uma pauta de reivindicações dirigidas ao prefeito Antonio Carlos Pannunzio (PSDB), os manifestantes seguiram para o prédio da Câmara Municipal. Os vereadores se comprometeram a realizar uma audiência pública com o grupo no mês de agosto. O protesto terminou sem incidentes.