Showtec, em MS, tem novidades este ano

. Os produtores rurais que pretendem comprar maquinário e implementos agrícolas durante o Showtec 2009, que será realizado de 2 a 4 de fevereiro, em Maracaju (MS), terão uma novidade este ano. As instituições financeiras e empresas de máquinas que participam do evento, promovido pela Fundação MS, vão oferecer linhas de créditos e preços diferenciados para os agricultores sul-mato-grossenses. De acordo com o agrônomo Roney Simões Pedroso, que faz parte da comissão organizadora do evento, o perfil do Showtec é de difusão de tecnologias agrícolas. Mas este ano a Fundação MS resolveu ampliar o foco da feira proporcionando mais oportunidades de negócios para produtores e expositores. "Além de oferecer pacotes diferenciados, como já ocorre nas grandes feiras agropecuárias no Brasil, os bancos se comprometeram a antecipar e atualizar o limite de crédito e cadastro dos produtores, para agilizar as negociações durante o evento, e as empresas devem oferecer preços diferenciados", diz Pedroso. Outro destaque do Showtec este ano será a apresentação de 109 híbridos de milho safrinha, inclusive os lançamentos de híbridos BT (transgênico) indicados para plantio em Mato Grosso do Sul. "Vamos mostrar ao produtor o uso correto dessa tecnologia, inclusive a legislação vigente para áreas com plantio de transgênicos", destaca Pedroso. INFORMAÇÕES: Fundação MS, tel. (0--67) 3454-2631